صعود طفيف للعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسعار

شهدت اسعار العملات في ليبيا مساء اليوم الثلاثاء صعوداً طفيفاً في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي.

فيما شهدت العملات الاجنبية يوم امس الاثنين حالة ملحوظة من التذبذب بعد تداولات شائعات بشأن منظومة المقاصة ولقاء يجمع بين الكبير والحبري وهو ما نفاها المركزي ما تسبب بتراجع لسعر الدولار بشكل مؤقت قبل عودتها للصعود من جديد.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 29-9-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.795 و5.79 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.84 دينار

اليورو = 6.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.08 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 242 – 245 دينار للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.70 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.35 دينار “مصرف الجمهورية”.

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