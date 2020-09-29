السراج يبحث مع وزير العمل برامج تشغيل وتدريب الباحثين عن عمل

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة المهدي الأمين الإجراءات المتخدة في برنامج تشغيل وتدريب الباحثين عن العمل من فئة الشباب.

ووفق بيان المجلس، عرض المهدي الأمين نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء البلاد “المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية” الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وعملية حصر الباحثين عن عمل هي المادة الأولى من القرار الذي يتضمن ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، مع ضرورة إلتزام وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.

وأوضح البيان، بأن العرض كشف عن بلوغ العدد الكلي للباحثين عن العمل 244,499 ألف باحث مسجلين في المنظومة، من بينهم 525 شخص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت الإحصاءات بأن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وإن نسبة الأناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

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