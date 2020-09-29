بالارقام.. الليرة التركية تسجل انهياراً جديدا قبل الإعلان عن برنامج اقتصادي وفي ظل انخفاض النقد الأجنبي

بلغت الليرة التركية مستويات مخيبة للتوقعات مقابل منافسها الدولار بعد تسجيلها إنخفاضاً متدنياً وصل الى 7.8450 مقابل الدولار لتتراجع من إغلاق عند 7.81 يوم الاثنين .

كما أشار المستثمرين الى تداعيات الصراع في القوقاز وأمالهم بترقب برنامج أقتصادي جديد متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية “بيرات البيرق”.

ويذكر أن الليرة التركية سجلت إنخفاضاً بنحو 24% منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

وفيما يلي اخر أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

💵 1 دولار = 7.845 ليرة تركية

💶 1 يورو =9.17 ليرة تركية.

💰 1 غرام ذهب = 475.0 ليرة تركية

🔺 1 ليرة تركية = 289 ليرة سورية 🇸🇾

🔺 1 ليرة تركية = 152 دينار عراقي 🇮🇶

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي