الأمين يحيط الرئاسي بمستجدات تشغيل العاطلين عن العمل

قدم وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين إحاطة كاملة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بآخر المستجدات حول القرار رقم 567 لسنة 2020م، بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

حيث استعرض الأمين نتائج عملية الحصر الشامل للباحثين عن عمل في جميع أنحاء ليبيا والمتمثلة في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية، والذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

وأكد الأمين أن العدد الكلي بلغ 244 ألفا و500 باحث عن عمل، مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد خمسمائة وخمسة وعشرين من ذوي الإعاقة، وأوضح أن المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، مضيفًا أن نسبة الإناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

يشار إلى أن حصر الباحثين عن عمل هو الخطوة الأولى من القرار الذي يشتمل ست مواد تستهدف تعيين وتدريب الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى أن تلتزم وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية لتنفيذ البرنامج التشغيلي والتدريبي.

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