معيتيق وبومطاري يبحثان الخطوات المتخذة بشأن ميزانية الدولة لسنة 2021

بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق مع وزير المالية والاقتصاد المفوض بالحكومة فرج بومطاري الخطوات المتخذة بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

ووفق بيان للمجلس، أكد اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء على وجود مصادر تمويل للترتيبات المالية والإنفاق الحكومي خلال العام القادم 2021.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومتان في طرابلس وبنغازي بالعمل على توحيد الميزانية العامة للدولة بعد الاتفاق الأخير بين المشير خليفة حفتر والنائب أحمد معيتيق، لأول مرة منذ العام 2014 عندما انقسمت البلاد بسبب التنافس على السلطة.

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