اقتصاد

“الواحة” تبحثُ مشاريع 2021 والميزانية المخصصة لها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت إدارتا الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط، خلال اجتماع موسع، مشاريع إدارة الاستكشاف المنفذة لعام 2020، بالإضافة لتنفيذ الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الداعمة لهذا الهدف.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت، طرح البرامج والمشاريع الاستكشافية المقترح تنفيذها خلال العام 2021، وبحث الميزانية المقترحة بالخصوص، حيثُ تشمل عمليات المسح ومعالجة المعلومات والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للقطع والامتيازات المستهدفة.

وشارك في الاجتماع كلّ من مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، وشركتي كونوكو فيليبس وهيس وشركة توتال، بالإضافة إلى المستشارين والمراقبين والمختصين بإدارتي الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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