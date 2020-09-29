سعر الدولار الامريكي يتراجع بشكل طفيف في طرابلس وزليتن و الذهب يرتفع.. أخر الاسعار

شهدت اسعار العملات في ليبيا مساء اليوم الثلاثاء تراجعاً طفيفاً في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي في أسواق طرابلس و زليتن .

وسجل سعر الدولار الامريكي في زليتن 5.77 دينارا للبيع و5.76 دينار للشراء في ختام التعاملات.

بينما تراجع الدولار الامريكي في طرابلس إلى 5.775 دينارا للبيع و5.765 للشراء في ختام التعاملات، بينما سجلت في وقت سابق 5.795 و5.79 للبيع والشراء.

وسجل الذهب عيار 18 للكسر بـ 251 دينارا، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 بـ 292.8 دينار وفقا لمتداولين بالسوق.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 29-9-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.775 و5.765 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.82 دينار

اليورو = 6.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.08 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 251 دينار للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.65 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.35 دينار “مصرف الجمهورية”.

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