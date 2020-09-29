تحسّن إنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية يُقلل “طرح الأحمال”

أكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية، الثلاثاء، انخفاض قيمة العجز في توليد الكهرباء، وعدد ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الهيئة في تقرير، أن هذا الانخفاض جاء بعد دخول الوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي، والوحدة الثالثة بمحطة توليد السرير الغربي، والثانية بمحطة الزويتينة، وبالتالي ارتفعت القدرة الإنتاجية في محطات الإنتاج إلى 1300 ميغاوات.

وقالت الهيئة إن العمل جار لتشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة شمال بنغازي، وعدد من المحطات، ما يساهم في تغطية المنطقة الشرقية بالكامل.

وطالبت شركتا سرت، والبريقة، برفع مخصصات الغاز، وزيادة إمدادات الوقود الخفيف “الديزل” حتى يتم تشغيل باقي الوحدات المتوقفة.

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