رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلديات المرج والساحل وجردس العبيد

بنغازي 29 سبتمبر 2020 (وال)-بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، احتياجات بلديات المرج، والساحل، وجردس العبيد، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي بالخصوص.

هذا وضم الاجتماع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية المرج السيد وليد صلهوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية الساحل السيد يونس عبد الشفيع، ورئيس المجلس التسييري لبلدية جردس العبيد السيد المهدي العبيدي.

وناقش الاجتماع الاحتياجات العاجلة لبلديات المرج والساحل وجردس العبيد، ونسب إنجاز المشاريع في هذه البلديات في كافة القطاعات الخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين هذه البلديات، باعتبارها ذات حدود متداخلة والتعاون من أجل إيصال الخدمات للمواطنين. (وال- بنغازي) ر ت

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