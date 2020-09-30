أسعار النفط تتراجع أمام تسارع تفشي كورونا

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الأربعاء، أمام ضغوطات عودة تسارع تفشي فيروس كورونا عالميا، في وقت بدأت فيه الموجة الثانية من الوباء، قبل دخول فصل الخريف.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن تأثير الجائحة غلب على بيانات صدرت خلال وقت متأخر في يوم الثلاثاء، أظهرت تراجعا في مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 25 سبتمبر الجاري.

وفي ذات السياق أفاد معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 831 ألف برميل إلى 494.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بأكثر من 1.5 مليون برميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ بنسبة 1.13 بالمئة أو 48 سنتا، إلى 41.08 دولارا للبرميل كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 1 بالمئة أو 40 سنتا، إلى 38.90 دولارا للبرميل الواحد.

وتسببت عودة تفشي الفيروس في تخوفات المنتجين حول العالم، وسط استمرار لتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، ما يدفع نحو تباطؤ الطلب على الخام.

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