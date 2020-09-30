“الحبري”: طريقة حديث المشري عن اختيار إدارة المركزي تدل على أن القادم أسوء من الصديق الكبير

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح لقناة الحدث رصدته صدى الاقتصادية أن تجنب الحرب هو مكسب كبير لليبيا لأن تجنبها يعني الاقتصاد والنمو واتاحة الموارد للدولة .

وأضاف بالقول: ولكن هناك تخوف شديد لأن طبيعة الصراع بحد ذاته صراع أمني ، فدولة بدون أمن لا مستقبل لها ، مشيراً إلى أن المسار السياسي والاقتصادي ومسارات آخرى بجنيف بخصوص الاتفاق السياسي يرجع بنا إلى الصراع السياسي .

وتابع بالقول: المصرف المركزي بالقانون هو مؤسسة مستقلة ، ومؤسسة مسيرة وغير مخيرة ،مشيراً إلى أنه لو كان ما يتم تداوله صحيح بأن يكون المحافظ من برقة هي مكسب جيد بشرط أن يكون اختيار مناسب وملائم ، لأن هذه المؤسسة هي عصب الحياة الاقتصادية لأن الاعتماد على النقد الأجنبي الذي مصدره النفط يمثل في الاقتصاد الليبي 98% .

وأكد “الحبري” على أن عملية اختيار المحافظ يفترض أن تكون مشتقة من القانون ، لأن ما يهمنا هو ليبيا وليس رأي الخارجين ، مضيفاً أن طريقة حديث رئيس المجلس االأعلى للدولة “خالد المشري” عن اختيار إدارة المركزي محزنة وتؤكد أن القادم أسوء من “الصديق الكبير” بشره وهمه وفقاً لما قاله “علي الحبري”.

وأفاد الحبري بأن القادم أسوء لأنه سيتم تكوين جسم غير قادر على اختيار القرار ، فأهم ما في المركزي أن يكون مجلس الإدارة متفاهم وملائم ، ونأمل حرص الجميع على المحافظة على استقلالية مصرف ليبيا المركزي .

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