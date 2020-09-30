“البعثة الأممية” تكشف عن التوصيات التي توصل إليها الفرقاء الليبيين بمصر

أجرى وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة يمثلان حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية التابعة للبرلمان بطبرق والتي استمرت على مدى يومين في الثامن عشر من شهر سبتمبر والتاسع عشر من ذات الشهر في مدينة الغردقة بمصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة منها تدابير بناء الثقة؛ الترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5؛ بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.

كما خلص الاجتماع بجملة من التوصيات لكي يتم عرضها لاحقاً على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك على الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم‘ والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون اية شروط او قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

وشملت جملة التوصيات كذلك إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والارهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

وأهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

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