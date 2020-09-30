إعادة تشغيل حقل السرير التابع لشركة الخليج العربي للنفط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن استئناف تشغيل حقل السرير النفطي التابع للشركة يوم الاثنين بعد عدة أشهر من إغلاق الحقل.



وقال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج “محمد بن شتوان” إن مستخدمي الشركة استطاعوا؛ رغم ظروف التنقل الصعبة وبعد المسافة والتحوطات والإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، البدء في تشغيل حقل السرير ومواصلة العمل لتشغيل الحقل بالكامل.



وأعربَ “بن شتوان” عن شكره وامتنانه لجميع المستخدمين بالمقر الرئيسي للشركة وجميع الحقول والمواقع الذين واصلوا العمل في أوضاع صعبة لاستئناف التشغيل وعودة الإنتاج بكل قدرة وكفاءة.

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