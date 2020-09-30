“الحبري”: يجب تخصيص لجنة فنية لإدارة سعر الصرف بحيث لايتجاوز 3 دينار

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” أمس الثلاثاء خلال تصريحا له لقناة الحدث رصدتها صد الاقتصادية أن نصيب إقليم برقة من الترواث الليبية 38% نسبة للمساحة و30% نسبة لعدد السكان، مضيفا أنه عند دراسة نسبة المساحة وقرب مناطق الحقول فقد كان نصيب الجنوب من الثروات 12%، و50% للمنطقة الغربية.

وأضاف “الحبري” أن تمويل المليشيات يكون عن طريق السوق السوداء، مشيرا إلى أن تذبذب سعر الدولار اليوم يدل على إنعدام إدارة سعر الصرف، مطالبا بإدارة سعر الصرف بشكل سليم من خلال لجنة فنية مختصة ترصد سعر الصرف بالسوق الموازي بشكل يومي بحيث لايتجاوز 3 دينار.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي أن تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس سيحل جميع الإشكاليات، وأن مايحدث بالمصرف المركزي لايمت للإدارة الاقتصادية بأي شكل من الأشكال لامن قريب ولا من بعيد “على حد تعبيره”.

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