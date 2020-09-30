موظفي الخارجي يستنكرون القاء القبض على بن يوسف

أصدر موظفي المصرف الليبي الخارجي بياناً بشأن واقعة القبض على مدير عام المصرف “محمد بن يوسف” ، حيث أكد موظفي الخارجي أن “بن يوسف” جاء إلى المصرف بعدما أنصفه القضاء الليبي في الحكم النهائي الصادر من محكمة شمال طرابلس .

موظفي الخارجي أكدو على أن “الهادي كعبار” قد وقع على محضر تسليم واستلام بينه وبين “بن يوسف” مع استنكارهم علية القاء القبض على بن يوسف رغم عدم صدور بحقه أية أحكام تثبث إدانته ليتم معاملته والتشهير به في وسائل الإعلام ، وأن مراجعة الخسائر التقيمية لازالت تحت مراجعة إحدى الشركات المراجعة الدولية ولم تنتهي بعد .

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