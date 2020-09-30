اقتصاد

صندوق الإنماء يبحثُ سير عمل الشركات القابضة والمساهمة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت الإدارة التنفيذية لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماع موسع، اليوم الأربعاء، رفقة رؤساء هيئات المراقبة بالشركات القابضة والمساهمة، سير عمل الشركات القابضة والمساهمة، وذلك تعزيز التواصل وتفعيل دور الهيئات للقيام بالأعمال المنوطة بها.

وقيم المجتمعون أداء نشاط الشركات وواقعها الحالي ومجالس الادارات والادارات التنفيذية التابعة لهذه الشركات، إلى جانب متابعة تطبيق الشركات لقرارات مجلس الإدارة، ومجلس الوزراء، بالإضافة لبحث مدى تطبيق تعليمات الصندوق بشأن الإجراءات الوظيفية للمديرين العامين وازدواجية عمل شاغلي الوظائف القيادية، ومدى ملائمة جداول المرتبات المعمول بها مع نشاط الشركات الفعلي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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