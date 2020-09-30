مصرف شمال أفريقيا يطلق مركز تقديم خدمات إلكترونية

أعلن مصرف شمال أفريقيا اليوم الأربعاء عن إطلاق مركز تقديم الخدمات الإلكترونية خلال الأيام القادمة ومكانه الفرع الرئيسي طرابلس.

وأوضح المصرف أن هذا المركز سيعمل على تقديم جميع الخدمات الالكترونية لجميع زبائن المصرف، من إصدار بطاقات نمو الخصم المباشر و مسبقة الدفع، وفتح حسابات خاصة بإصدار نقاط البيع نمو.

كما بين أنه سيقدم أيضا الاشتراك في الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال “موبي ناب”، تفعيل العمليات المالية ،وخدمة موبي ناب، والاشتراك في خدمة الدفع الالكتروني، ناب 4 باي.

إضافة لفتح حسابات خاصة بإصدار نقاط البيع “ناب 4 باي” ، وإصدار وشحن بطاقات تداول، والاشتراك وشحن محفظة سداد.

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