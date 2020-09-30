“مليته” تتابع استعدادت إعادة تشغيل حقل الوفاء

قامت لجنة إدارة شركة مليته لتصنيع النفط والغاز بجولة تفقدية لحقل الوفاء، وذلك للاطلاع على سير عمل الحقل واستعدادًا لعودة الإنتاج وتفقد البنية التحتية، وذلك بعد رفع أن رفعت المؤسسة الوطنية حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة حسب وصفها.

وتضمنت الجولة التفقدية التي قام بها رئيس لجنة الإدارة بالشركة، رفقة إدارة الحقل ومدراء العمليات، وفرق الصيانة والسلامة، بتفقد محطة الكهرباء وغرفة التحكم التابعة للحقل.

وفي وقت سابق ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة “إيني” شمال أفريقيا الإيطالية، تطوير التركيبين البحريين “أ و هـ” والذي بدأت شركة مليتة للنفط والغاز بمباشرة الأعمال الهندسية فيهما من خلال ائتلاف شركتي تقنية للأعمال الهندسية وإيني بروجيتي، مع التأكيد على الحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

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