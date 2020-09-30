نواب طرابلس يجتمع مع إدارة الشركة العامة للكهرباء لمناقشة وضع الكهرباء والإشكاليات الأمنية

عقدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بطرابلس اليوم الأربعاء اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” محمد لينو” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” وئام العبدلي”، والمدير العام للشركة” إبراهيم الفلاح”.

حيث قدم “العبدلي” و”الفلاح” إحاطة شملت تقييم شامل لوضع الكهرباء، والإشكاليات الأمنية التي تحول دون استكمال بعض الأعمال.

كما نوقش خلال الاجتماع آليات استكمال بعض المشاريع وأعمال الصيانة بغرض تشغيل كافة المحطات وبكامل طاقتها لحل أزمة انقطاع الكهرباء، إضافة لتوجيه عدة توصيات من شأنها أن تيسر عمل إدارة الشركة وتمكنها من تقليص الأزمة وفي أسرع وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية