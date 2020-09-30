إقامة منتدى اقتصادي “ليبي تركي” منتصف أكتوبر القادم

قالت غغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يقام منتدى اقتصادي ليبي تركي منتصف أكتوبر المقبل بمدينة اسطنبول.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، بأن المنتدى الاقتصادي الليبي التركي سيكون برعاية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والشركة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات وشركة ICF FAIRS &ORG.

وأشار البيان إلى أن المشاركة ستكون مفتوحة لأعضاء الغرفة ورجال الأعمال من مختلف المناطق، حيث سيوفر المنتدى فرصة للتعاون والتواصل بين رجال الأعمال والتجار من البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية