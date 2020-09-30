المخاوف الأمنية تؤجل إعادة إنتاج النفط بحقل الشرارة

أكدت مصدر من داخل حقل الشرارة وآخر من مدينة أوباري اليوم الأربعاء، على عدم استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقل الشرارة جنوب غرب البلاد، على الرغم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفع القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية.

وأوضح المصدر الذي يعمل بداخل الحقل بأن عملية إنتاج النفط لاتزال متوقفة بسبب المخاوف الأمنية في المنطقة التي تتواجد بها قوات مرتزقة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه لاتوجد معلومات مؤكدة حول موعد إعادة إنتاج النفط من الحقل، مشيرا إلى أنهم ينتظرون تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الإنتاج.

وقال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنهم لايعلمون السبب الذي يقف وراء تأخر إعادة إنتاج النفط من حقل الشرارة على الرغم من إعلان المؤسسة رفع القوة القاهرة على المنشأة، وأضاف بأن يتوقع إعادة إنتاج النفط خلال الأيام القادمة على أقل تقدير.

ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي بالبلاد، حيث ينتج 300 ألف برميل يوميًا بينما تبلغ احتياطات الحقل المؤكدة نحو 3 مليارات برميل نفط.

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