اقتصاد

“شل” تلغي 9 آلاف وظيفة ضمن خطط تخفيض الإنفاق

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة رويال داتش شل النفطية اليوم الأربعاء عن خططها لخفض 10% من القوة العاملة لديها أي ما يقارب 9000 آلاف وظيفة.

وبلغ عدد موظفي شركة شل 3.8 ملايين موظف في نهاية العام الماضي، ويأتي تخفيض عدد الوظائف في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسية للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز لأنواع طاقة منخفضة الكربون.

وأشارت الشركة النفطية إلى أن عملية إعادة التنظيم، ستعمل على توفير ما بين 2 و2.5 مليار دولار سنويا بحلول العام 2022 .

يذكر أن شركة رويال داتش شل هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل وتعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم وتأسست عام 1907 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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