“شل” تلغي 9 آلاف وظيفة ضمن خطط تخفيض الإنفاق

كشفت شركة رويال داتش شل النفطية اليوم الأربعاء عن خططها لخفض 10% من القوة العاملة لديها أي ما يقارب 9000 آلاف وظيفة.

وبلغ عدد موظفي شركة شل 3.8 ملايين موظف في نهاية العام الماضي، ويأتي تخفيض عدد الوظائف في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسية للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز لأنواع طاقة منخفضة الكربون.

وأشارت الشركة النفطية إلى أن عملية إعادة التنظيم، ستعمل على توفير ما بين 2 و2.5 مليار دولار سنويا بحلول العام 2022 .

يذكر أن شركة رويال داتش شل هي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل وتعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم وتأسست عام 1907 .

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