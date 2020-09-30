اقتصاد

أسعار النفط العالمي تواصل الهبوط

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية هبوطا لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، في جلسة افتتاح اليوم عند الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا 41.21 دولارا للبرميل، منخفضة بذلك 40 سنتا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً مسجلاً 38.97 دولارا للبرميل، ويأتي هذا الانخفاض في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا قبل بداية فصل الشتاء في الشمال، ما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأنشطة ما قد يقلص بدوره الطلب على الوقود.

يذكر أن الخامين القياسيين قد خسرا يوم أمس الثلاثاء أكثر من 3% مع تجاوز الإصابات بفيروس كورونا المليون نسمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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