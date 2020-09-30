ارتفاع جماعي لأسعار العملات والذهب في طرابلس وزليتن.. أخر الأسعار

شهدت اسعار العملات و الذهب في ليبيا مساء اليوم الاربعاء ارتفاعاً جماعياً وملحوظاً في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي في أسواق طرابلس و زليتن .

وسجل سعر الدولار الامريكي في زليتن 5.95 دينارا للبيع و5.94 دينار للشراء في ختام التعاملات.

بينما قفز الدولار الامريكي في طرابلس إلى 5.92 دينارا للبيع و5.91 للشراء في ختام التعاملات.

وسجل الذهب عيار 18 للكسر بـ 264 دينارا في طرابلس و260 دينار في أسواق زليتن وفقا لمتداولين بالسوق.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 30-9-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.92 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.96 دينار

اليورو = 6.70 دينار

الجنية الإسترليني 7.32 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.10 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 264 دينار للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 6.85 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.45 دينار “مصرف الجمهورية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي