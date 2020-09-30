نصية: تعيين نائب محافظ للمركزي اختصاص أصيل للنواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، مخالفة تسمية نائب محافظ المصرف المركزي وبعض أعضاء المصرف، من قبل المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، موضحًا أنه اختصاص أصيل لمجلس النواب، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.

نصية رفض، في تدوينة له عبر حسابه بـ”فيسبوك”، تصريحات رئيس الدولة الاستشاري خالد المشري، والتي قال فيها “تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة”.

وذكر نصية “إذا صح هذا الاتفاق، فإنه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، فقد نصت المادة على المحافظ فقط؛ أي أن المحافظ يتم فيه التشاور بين مجلس النواب والدولة، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة تعيينهم اختصاص أصيل لمجلس النواب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته”، مؤكدا أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب التنازل عن حق يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء مجلس النواب.

وكان المشري، أكد أن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة “15” من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية، حيث توصل المجتمعون في المغرب إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.

وقال المشري، إن هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة، وسيُعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها، مشيرا إلى أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017م.

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