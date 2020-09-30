رئيس الحكومة الليبية يطالب بتخصيص 15 مليون دينار لسد احتياجات مربيي المواشي من الأعلاف

بنغازي 30 سبتمبر 2020 (وال) – طلب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ضرورة مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربيي المواشي، من الأعلاف بقيمة 15 مليون دينار ليبي.

ووفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، فإن السيد عبدالله الثني جدد مطالبته بتخصيص المبلغ إلحاقا لكتابه المؤرخ في 08 أبريل 2020 ميلادي. المحال بموجبه كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بشأن تخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربييي المواشي من الأعلاف،ومتعلقاتها.

وأكد الكتاب أن الثروة الحيوانية من ركائز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الطلب جاء نظرا لما يعانيه المربيين من نقص شديد في الأعلاف وارتفاع أسعارها في السوق الموازية”.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله من رئيس مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص دعم مالي لسد احتياجات المربيين من الأعلاف بقيمة مالية وقدرها خمسة عشر مليون دينار ليبي.

وأوضح الكتاب أن مبلغ الدعم المطلوب يأتي لتغطيةاحتياجات 10 ملايين رأس من «الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول»، التي تحتاج إلى 50 ألف طن من الأعلاف، فيما يبلغ سعر الطن ألف دينار ليبي، لتكون الحصة المستحقة من الدعم لكل رأس 5 كيلو، وبذلك يكون إجمالي القيمة المالية 50 مليون دينار، وقيمة الدعم المطلوب 15 مليون بنسبة 30%. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال