مصدر لـ218: خيبة أمل تصيب مبيعات “ثريا البريقة”

كشف مصدر يعمل في شركة البريقة لتسويق النفط لـ”218″، الأربعاء، عن صعوبات تواجه شركة البريقة في تسويق منتج زيت محركات السيارات الثريا 20-50″ في السوق المحلي من حيث المنافسة السعرية مقارنة مع الزيوت المستوردة من القطاع الخاص، حيث أعلنت البريقة في أغسطس الماضي أن سعر اللتر الواحد من “الثريا” يبلغ 17 دينارا.

وأضاف المصدر أن إدارة الشركة كانت تتوقع مبيعات أفضل منذ أغسطس الماضي، إلا أن هذا لم يحدث تزامنا مع وجود أسعار تنافسية تتراوح بين 10 و15 دينارا في السوق المحلية الأمر الذي يدفع محدودي الدخل وهي الشريحة الأكبر في ليبيا إلى التوجه للزيوت المستوردة التي تعد أسعارها منخفضة عن الثريا وسط أزمة سيولة مزمنة.

وأشار المصدر إلى أن بعض شركات التوزيع المعتمدة لم ترحب بفكرة توزيع زيت الثريا 20-50″ بسبب ارتفاع الأسعار مبينا أن هناك توصيات جدية لبعض المختصين من الشركة بخفض السعر إلى 12 دينارا، طالبين إيجاد آلية تعاون أكبر بين البريقة ووزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق.

وختم المصدر تصريحه بأن “البريقة” حاولت خلال الأيام الماضية الاعتماد على نقاط بيع مباشرة للمواطنين كان إحداها عند “كلية شرطة البنات” سابق في طرابلس وزودتها بـ10 آلاف صندوق إلا أن المبيعات لم تكن في مستوى طموحات الشركة.

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