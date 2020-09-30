الصور: المصرف الليبي الخارجي أهدر 800 مليون دولار 

أخبار ليبيا24

قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور إن المصرف الليبي الخارجي أهدر ما يقرب من 800 مليون دولار.

وأضاف الصور – في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار التابعة لتيار الإسلام السياسي – أن التعاون الدولي كشف إهدار المصرف الليبي الخارجي للقيمة المذكورة في استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضح أن تحقيقات دولية تجرى بالتعاون مع المدعي العام الهولندي والسويسري منذ أكثر من عام ونصف فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار، متوقعًا وصول التقرير النهائي المتعلق بمؤسسة الاستثمار خلال الشهر المقبل.

وفي سياق آخر أفاد رئيس مكتب التحقيقات أن هناك فساد في عقود الكهرباء التي جرت سابقا إضافة إلى سوء إدارة في غرف التحكم الوطني والجهوي

وأشار الصور إلى أن هناك اتهامات لعدد من المسؤولين في شركة الكهرباء وسيتم إصدار أوامر قبض في حقهم فور انتهاء التحقيقات.

وذكر رئيس المكتب أن هناك خطوط نقل كهرباء من الرويس إلى طرابلس مقطوعة لم يتم إعادتها منذ 2011 وبعد زيارة ميدانية تبين إمكانية إعادتها مما سيسهم بإعادة الكهرباء لطرابلس

وأكد الصور أن هنالك إمكانية لإجراء صيانة للكثير من المحطات بما يسمح بالحصول على 1200 ميغاوات لكن الإهمال والتقصير من قبل الشركة حال دون ذلك.

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