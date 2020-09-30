قفزة مفاجئة.. الدولار يتجاوز حاجز 6 دينار من جديد

سجل سعر الدولار الامريكي قفزة مفاجئة مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية، حيث عاود الارتفاع فوق 6 دينار من جديد بعد موجة انخفاض خلال الايام الماضية عقب الاعلان عن اتفاق ليبي-ليبي بشأن إعادة فتح النفط والموانئ النفطية.

وسجل الدولار ارتفاعه إلى 6.14 دينار، فيما سجلت حوالة تركيا 6.18 دينار، وفقا لمتداولين بالسوق.

وفي وقت سابق، كانت اسعار العملات و الذهب في ليبيا شهدت مساء الاربعاء ارتفاعاً جماعياً وملحوظاً في أسواق طرابلس و زليتن .

حيث سجل سعر الدولار الامريكي في زليتن 5.95 دينارا للبيع و5.94 دينار للشراء في ختام التعاملات، بينما قفز الدولار الامريكي في طرابلس إلى 5.92 دينارا للبيع و5.91 للشراء في ختام التعاملات.

وسجل الذهب عيار 18 للكسر بـ 264 دينارا في طرابلس و260 دينار في أسواق زليتن وفقا لمتداولين بالسوق.

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