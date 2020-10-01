اقتصاد

بلدية طبرق: سيتم توزيع 500 إسطوانة غاز يوميًا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتماع عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم امصادف مع عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط المهندس عبدالرحمن عبدالسلام حسن، وبحضور مدير مكتب شركة ليبيا نفط بخصوص تزويد مستودع توزيع الغاز رقم 1 بالقرب من محطة الوقود بجوار مخازن السلع التموينية .

وأوضحت البلدية، تزويد الموزع بعدد 500 إسطوانة إعتباراً من يوم أمس الأربعاء، وأنها ستعمل على استمرار التوزيع بشكل يومي وبنفس الكمية.

وأعربت بلدية طبرق، عن شكرها لشركة البريقة لتسويق النفط لمساهمتها في حل كل المختنقات التي تواجه المواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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