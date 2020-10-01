عمل “الوفاق” تبحث تطوير منظومة بيانات الملاك الوظيفي

عقد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة “الوفاق”، حمدي المسلاتي، أمس الأربعاء، اجتماعًا بمقر الوزارة في طرابلس مع مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود القذافي.

وبحث “المسلاتي” خلال الاجتماع كيفية ربط المعلومات وتجميع بيانات الملاك الوظيفي حيث الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك؛ لحصر البيانات وتبويبها وفرزها.

وكان المجلس الاستشاري الوطني للأسبوع العالمي لريادة الأعمال ليبيا 2020، يوم أمس، قد عقد اجتماعه الثالث استعرض خلاله خطة وبرامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال عرض مرئي قدمته شركة رسل الحضارة للتعليم والتدريب.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية ريادة الأعمال؛ كونها تساهم في تحسين الاقتصاد من خلال تسهيل وتحسين خلق الشركات الخاصة.

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