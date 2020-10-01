“عمل الوفاق” تُتابع مستندات 550 شخصًا بشأن الازدواج الوظيفي

بحثت لجنة معالجة حالات الازدواج الوظيفي “204”، التابعة لوزارة العمل والتأهيل في حكومة “الوفاق”، خلال اجتماعها، الذي عقدته برئاسة مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، الأربعاء، مستندات 550 شخصًا ضمن الدفعة “183”.

وأكد مدير اللجنة على ضرورة استمرارية اللجنة في المهام المكلفة بها بالإضافة إلى متابعة الدفعات بالتنسيق مع لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية.

وكان مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل قد بحث، خلال اجتماع له أمس، كيفية ربط المعلومات وتجميع بيانات الملاك الوظيفي؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لحصر البيانات وتبويبها وفرزها.

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