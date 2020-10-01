رويترز : إلى أي مدى يمكن أن ينتعش النفط الليبي؟

قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء يوم الاربعاء أنه لا تزال إعادة التشغيل للموانئ النفط الليبي هشة من الناحية السياسية بسبب المخاوف في غرب ليبيا من أن الجيش الوطني الليبي قد يسيطر مباشرة على عائدات النفط وربما يستخدمها لسداد الديون ودفع رواتب المقاتلين المعينين منذ 2014 .

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الأموال محتجزة في الوقت الحالي في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي بانتظار مفاوضات سياسية بشأن حكومة وحدة ومؤسسات رئيسية مثل المصرف المركزي.

كان لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة لرفع ذلك إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم ، لكن سنوات من الصراع والحصار أوقفت الاستثمار وتركت البنية التحتية متدهورة.

ووفقا للوكالة ان المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة ومقرها طرابلس تتحكم في جميع الإنتاج والصادرات،

وهي تدير مشاريع مشتركة مع شركاء دوليين بما في ذلك العديد من الشركات الايطالية و الاسبانية في البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية