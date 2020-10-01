صدّق أو لا تصدّق.. أمريكا مدينة للسودان بـ59 مليار دولار

أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني، أن واشنطن تدين للخرطوم بمبلغ 59 مليار دولار، على خلفية الاستفادة من خدمات الملاحة الجوية من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، طوال فترة 27 عامًا.

وقال مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، إن فاتورة الطيران المدني تحسب كل 20 يومًا، مشيرًا إلى أنه عند عدم السداد في الوقت المقرر؛ تحتسب فوائد نسبتها 4%، لتبدأ العملية الحسابية مرة أخرى بعد 20 يوما.

وأضاف أن الجانب الأمريكي لم يسدّد المستحقات اللازمة منذ الأول من مارس عام 1993 حتى الآن، مما أسفر عن تصاعد مبالغ المطالبات حتى وصلت إلى 59 مليار دولار بما يشمل “الأصول والفوائد”.

وأماط “عدلان” اللثام عن وثائق ومخاطبات مع شركة في العاصمة السويسرية جنيف، مسؤولة عن تحصيل الأموال المستحقة للخرطوم والرسوم المفروضة، جراء الحظر، وكانت المفاجأة أن الشركة أقرّت تمامًا بصحة هذا المبلغ.

وأشار المسؤول السوداني إلى تقديم نسخة من هذه المطالبات إلى السفارة الأمريكية في الخرطوم، وكافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية، تمهيدًا للشروع في كافة الإجراءات الضرورية للحصول على هذه الأموال المستحقة.

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