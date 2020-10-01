حصري: “مؤسسة النفط” تكشف لصدى وضع الإنتاج النفطي خلال الأشهر الماضية … وتوقعاتها مع نهاية أكتوبر

قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط لصحيفة صدى الاقتصادية أنه منذ بدء اغلاق المنشأت النفطية في 18 يناير 2020 تم الإنتاج فقط من الحقول البحرية، حقل البوري، و حقل بحر السلام، و حقل الجرف، وهي حقول أغلب إنتاجها غاز، ولكن تتنج جزء بسيط من النفط الخام والمكثفات.

المصدر بالمؤسسة أكد في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أكد على أن معدل الإنتاج اليومي بشهر نوفمبر 2019 بلغ 1,183.000 مليون برميل يوميا، وبشهر 12 بذات السنة 1,139.000 مليون برميل يوميا.

كما بلغ الانتاج بشهر يناير 2020 793.000 ألف برميل يوميا، وبشهر فبراير سنة 2020 146.000 ألف برميل يوميا، وب شهر 2020مارس 91.000 ألف برميل يوميا، وبشهر ابريل 82.000 ألف برميل يوميا، في حين بلغ الانتاج بشهر مايو بذات السنة 80.000 ألف برميل يوميا، شهر يونيو 93.000 ألف برميل يومياً. وبشهر يوليو 108.000 ألف برميل يوميا، وبأغسطس 2020 106.000 ألف برميل يوميا.

المصدر أفاد أن نهاية شهر سبتمبر بدأ الإنتاج في بعض الحقول البرية، متوقعاً أن يعود لمعدلاته السابقة متجاوزا المليون برميل يوميا في نهاية شهر أكتوبر الحالي .

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