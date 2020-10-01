حصري: بسبب رفضه تعيين مدير خلفاً لعبد الحكيم بعيو …الرقابة الإدارية تستدعي “مصطفى الخطابي”

كشف مصدر بالشركة الليبية للاستثمارات في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن استدعاء هيئة الرقابة الإدارية لرئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات “مصطفى الخطابي” وذلك لعدم التزامه بكتاب الرقابة بتكليف مدير عام لشركة الحمراء جديد خلفاً لعبد الحكيم بعيو .

المصدر أكد على رفض “مصطفى الخطابي تكليف مدير خلفاً لبعيو على الرغم من الفساد الذي قام به بشركة الحمراء ورصد كافة الجهات الرقابية ذلك .

وكان مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات “سالم احنيش” قد قام بتسليم كتاب إلى الخطابي وذلك لغرض اختيار مدير عام لشركة الحمراء مع تكرار رفض الخطابي لذلك وتمديد المدة لبعيو رغم انتهائها منذ سنوات .

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