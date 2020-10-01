موقع “world oil”: إنتاج النفط الليبي يصل 300 ألف برميل يوميا

قال موقع ” world oil ” المهتم بالشؤون النفطية يوم الأربعاء إن إنتاج شركة الخليج العربي للنفط يبلغ 30 ألف برميل فقط في اليوم في الوقت الحالي ولكن بسعة تصل إلى حوالي 200 ألفا، فهو أكبر إيداع في البلاد يتم إعادة تشغيله منذ الإغلاق شبه الكامل لمنشآت النفط الليبي في يناير.

وبحسب الموقع يعود جزء كبير من “الهلال النفطي” في البلاد إلى مجموعة من الموانئ والحقول في الشرق بما في ذلك حقل الشرارة منبع الإنتاج وأكبر حقل نفطي والذي لايزال مغلقا.

وأضاف world oil أن إجمالي إنتاج النفط الليبي بلغ حوالي 300 ألف برميل يوميًا في ارتفاع من 80 ألفًا في بداية الشهر.

ووفقا للموقع فإن شركة ” جي بي مورغان ” الأمريكية تتوقع أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا بحلول شهر مارس القادم.

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