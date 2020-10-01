ميناء السدرة يستعد لتصدير 750 ألف برميل من خام النفط

يستعد ميناء السدرة النفطي اليوم الخميس، لتصير ما يقرب من 750 ألف برميل من النفط الخام عبر إحدى ناقلات النفط، وفق بيان صادر عن مينائي البريقة والزويتينة.

وأضاف البيان بأن ستقوم إحدى الناقلات النفطية بشحن 750000 برميل من النفط الخام، حيث يذكر أن ميناء السدرة النفطي تديره شركة الواحة النفطية التي شرعت في عمليات التعقيم للمقار الفنية والإدارية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس لم تعلن رفع القوة القاهرة عن مينائي السدرة ورأس لانوف نظرا لوجود مرتزقة أجانب، حيث يمثل دخول الناقلة إعلان رفع القوة القاهرة عن الموقع النفطي الهام.

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