الحبري: “الثني” طلب1 مليار دينار لمواجهة الجائحة والمركزي قد خصص 300 مليون دينار فقط

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” الأربعاء في تصريح له لقناة الحدث رصدته صدى الاقتصادية إن زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم والذين يقدر عددهم 634 ألف يعد انهيار كبير للاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن الحكومة الموحدة هي التي ستحل إشكالية زيادة المرتبات.

وأضاف “الحبري”خلال تصريحه أنه في بداية أزمة كورونا قد طالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “عبد الله الثني” من البرلمان بطبرق 1 مليار دينار، في حين المصرف قد صرف له 300 مليون دينار فقط، مضيفاً أنه في ظرف عشرة أيام قد تم صرف 284 مليون دينار، وأن هذا المبلغ قد صرف عن طريق الحكومة وليست لجنة كورونا.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالييضاء أن هناك كشوفات توضح أن الحكومة المؤقتة قد صرفت أكثر من 360 مليون دينار على الجائحة كورونا، مبينًا أنه تم تكيف الإدارة المالية بمعرفة مكان تمويل الـ60 مليون الإضافية على المبلغ المخصص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية