تشكيل لجنة لحصر الشركات المتعثرة و تقييمها

عقدت اللجنة المكلفة بحصر الشركات المتعثرة اجتماعها الأول أمس الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني وذلك لمناقشة آلية عملها وسبل تنفيذ مهامها.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأول آلية عملها بما يضمن تنفيذ مهامها وفق قرار تشكيلها وذلك بتكليف فرق عمل تتولى حصر الشركات المتعثرة و تقييمها و الوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمالة التابعة لها.

يشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد والصناعة المكلف أصدر قرارًا يحمل رقم 205 لعام 2020، بشأن تشكيل لجنة برئاسة وعضوية وزارة الاقتصاد والصناعة و عضوية اللجنة العليا للشركات المتعثرة ومستشار قانوني عن الشركات المتعثرة تتولى حصر الشركات المتعثرة وحصر العمالة و تقديم مقترح لمعالجة أوضاعهم وإعادة تقييم الشركات التي يمكن الاستفادة منها أو التي يتم إحالتها للتصفية.

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