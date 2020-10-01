تذبذب سعر الدولار بالسوق الموازي اليوم

قال تاجر عملة مساء يوم الخميس في تصريح لصحيفة صدى الإقتصادية بأن سعر الدولار غير تابت ومتذبذب في السوق.

وأعرب بأن سعر الدولار كان يتراوح ما بين 6.18 إلى 6.24 الأن قد وصل إلى 6.15

وأوضح التاجر لصحيفة صدى الإقتصادية إن السبب عدم تبات واستقرار الدولار بالسوق يرجح في أن أغلب التجار ينتظرون ما الذي سيحدث بإجتماع المنعقد بالمغرب وما النتائج المترتبة على هذا الإجتماع.

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