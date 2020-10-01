الحبري يُطالب المصارف بضرورة تحويل إيرادات الضرائب والجمارك لحساب المالية بمركزي بنغازي

طالب محافظ المصرف المركزي ببنغازي علي الحبري من المصارف التجارية المرتبطة بهم بضرورة تحويل إيرادات الضرائب والجمارك بشكل شهري لدى حساب وزارة المالية بالمركزي.

وأشار الحبري في خطاب موجه لمدراء المصارف، بأن هذا الموضوع محل تفتيش ومتابعة من المركزي لضمان تطبيقه، مؤكدًا بأن مخالفة التعليمات سوف تعرض مرتكبيها إلى الجزاءات القانونية المنصوص عليها.

وكانت الحكومة المؤقتة في بنغازى طالبت من ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء السماح لها بالتصرف بإيرادات الضرائب لمساعدتها في تقديم الخدمات للبلديات التابعة لها في ظل انعدام الموارد للحكومة.

وعلى الرغم من بقاء مصلحتي الجمارك والضرائب موحدة إداريا، إلا أن الأموال تذهب إلى وزارتي المالية في طرابلس وبنغازي.

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