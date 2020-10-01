صحيفة أمريكية: على جميع أطراف النزاع في ليبيل بما فيها الدول المتدخلة الامتناع عن متابعة أهدافهم الاقتصادية في البلاد

قالت صحيفة ” ناشيونال انترست ” الأمريكية يوم الاربعاء إن تدخل موسكو في ليبيا يعد جزءًا من استراتيجيتها المحدثة تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت أن العلاقات الروسية الليبية تحسنت بشكل ملحوظ منذ عام 2008 عندما كثفت موسكو تعاونها مع العقيد الراحل معمر القذافي من خلال إعادة التفاوض بشأن الديون السوفيتية وإبرام صفقات الأسلحة والحصول على عقود بنية تحتية كبيرة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية إنه علي سبيل المثال فازت شركة السكك الحديدية الروسية بعقد قيمته 4.5 مليار دولار لبناء خط سكة حديد عالي السرعة يربط بين بنغازي وسرت وهو مشروع أوقفته الثورة.

وتابعت الصحيفة بالقول إن الولايات المتحدة يمكنها أن تضغط على جميع الأطراف المعنية للالتزام بحل سلمي، وللوصول إلى تسوية سيتعين على جميع أطراف النزاع بما في ذلك الدول المتدخلة الامتناع عن متابعة أهدافهم الاقتصادية في ليبيا.

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