“لجنة المواصلات” تستنكر منع هبوط طائرة الخطوط الأفريقية بمطار سبها

استنكرت لجنة المواصلات بمجلس النواب طرابلس اليوم الخميس منع هبوط طائرة الخطوط الأفريقية بمطار سبها أمس الأربعاء، حيث قامت مجموعة مسلحة تابعة “للكرامة” باعتراض الطائرة قبل الهبوط، بسبب نشر آليات مسلحة على طول المهبط.

كما طالبت اللجنة خلال بيان لها كافة الجهات المعنية وزارة المواصلات، ووزارة الخارجية، والداخلية ووزارة العدل، ووزارة الدفاع وهيئة الطيران المدني، باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه مرتكبي هذه العملية، مطالبةً المجتمع المدني من بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية للإضطلاع لمسؤوليتهم بهذا الخرق “بحسب وصف البيان”.

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