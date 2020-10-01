البريقة ترسل بنزين إلى طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

قال عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة بطبرق، عبدالرحمن العبيدي، اليوم الخميس، إن الشركة قامت بتوزيع أكثر من 6 مليون لتر من البنزين على شركات ليبيا نفط والراحلة والشرارة والطرق السريعة.

وأوضح، في تصريح خاص لأخبار ليبيا24، أنه تم البدء في توزيع الوقود على المحطات والمناطق التابعة لمستودع طبرق، مشيرًا إلى أن هذه الكمية وصلت من مستودع رأس المنقار في بنغازي.

ولفت العبيدي، إلى وجود مشاكل فنية في خزانات التخزين بمستودع طبرق، مشيرًا إلى أنه سيتم التغلب عليها قريباً.

وأكد العبيدي، على أنه بعد رفع القوة القاهرة على رصيف شركة البريقة في طبرق، ستحل الكثير من المشاكل المتعلقة بنقص وقود الديزل والبنزين.

وقال: “إن رصيف شركة البريقة في طبرق سيدخل في صيانة عاجلة قد تستغرق عامًا ونصف”.

وأفاد العبيدي، أن أسباب مشكلة نقص البنزين في طبرق وضواحيها، كانت بسبب نقل البنزين من مستودع رأس المنقار إلى مستودع طبرق، إضافة إلى عدم عدم توفير الديزل للشاحنات التي تنقل الوقود.

وقال: “تغلبنا على هذه المشكلة وقامت شركة البريقة بتوفير وقود الديزل للشاحنات ووصل وقود البنزين إلى مستودع طبرق، الذي باشر في التوزيع على هذه الشركات الخدمية التي شرعت في التوزيع على المحطات التابعة لها وانتهت أزمة البنزين”.

وأكد عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة بطبرق، أن تشغيل مصفاة طبرق سيوفر وقود الديزل والغاز، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم مساهمة كبيرة في إنهاء نقص الديزل في مدينة طبرق وما جاورها.

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