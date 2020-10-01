“شكشك” يصدر قراراً بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي احتياطيا عن العمل

أصدر رئيس الديوان بطرابلس “خالد شكشك” اليوم الخميس قرار رقم 489، بشأن إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.

جاء ذلك عقب اجتماعين متتاليين عقدهما رئيس الديوان على مدار يومين متتاليين ضم السيد وكيل الديوان “علاء المسلاتي”، ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام “عبد الزراق البيباص”، وعدد من أعضاء الإدارة.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام.

وبين الديوان أن أهم مخرجات التقييم، هي تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، إضافةً لإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى.

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