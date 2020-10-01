الدولار والعملات الاجنبية تسجل مستويات مرتفعة أمام الدينار.. أخر الاسعار

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي استمرار تسجيل مستويات مرتفعة مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية.

وسجل الدولار ارتفاعه إلى 6.17 دينار للبيع و6.16 دينار للشراء في اسواق طرابلس وزليتن، فيما سجلت حوالة تركيا 6.21 دينار، وفقا لمتداولين.

وقفز سعر اليورو إلى 7.05 دينار، بينما ارتفع الجنية الاسترليني إلى 7.80 دينار.

وسجل الذهب عيار 18 للكسر بـ 275 دينارا وفقا لمتداولين بالسوق.

وكان الدولار الامريكي قد عاود الصعود فوق 6 دينار من جديد بعد موجة انخفاض خلال الايام الماضية عقب الاعلان عن اتفاق ليبي-ليبي بشأن إعادة فتح النفط والموانئ النفطية.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 29-9-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.17 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.21 دينار

اليورو = 7.05 دينار

الجنية الإسترليني 7.80 دينار

الليرة التركية 0.80 دينار

الدينار التونسي 2.24 دينار

الجنية المصري 0.39 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 275 دينار للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 7.35 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.25 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.80 دينار “مصرف الجمهورية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي