رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يصدر تعليماته بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني

بنغازي 01 أكتوبر 2020 (وال)- أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني تعليماته لرئيس المجلس التسيري لبلدية بنغازي، بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني، لتنفيذ المشروع الذي تم منح المجلس التسييري الإذن بالتعاقد بشأنه؛ للتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة ( ليد ) للاستشارات لغرض تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي، وفق ما هو مقرر من لجنة إعادة استقرار مدينه بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (74) لسنة 2020، والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (25) لسنة 2020 ميلادي.

وتنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 2020 ميلادي بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية على ذلك.

كما طلب السيد رئيس مصلحة التخطيط العمراني بعدم الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بتطبيق المخططات، إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المختصة” مصلحة التخطيط العمراني”. (وال- بنغازي) ر ت

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