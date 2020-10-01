عضو بنواب طرابلس يكشف لصدى مستجدات اجتماعات البرلمان مع الأعلى للدولة بخصوص محافظ المركزي

كشف مصدر بمجلس النواب طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية عن اجتماع اليوم تشاوري غير رسمي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بدولة المغرب.

المصدر كشف عن وجود ربكة لعدم حضور رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إلى حد الآن .

حيث تجرى اجتماعات المغرب لغرض اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ونائبه ومجلس إدارة للمصرف.

المصدر أكد على أن الحوارات لازالت قائمة بخصوص عقد جلسة للمجلس بطرابلس بعد مجيء النائب الأول بالمجلس بطبرق “فوزي النوير” وحضور 13 عضو رفقته .

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