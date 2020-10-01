ليبيا ترفع إنتاج النفط إلى 270 ألف برميل يوميا

خطوة جديدة يسجلها النفط الليبي بعد أيام من إعادة الإنتاج والتصدير في بعض الحقول التي وصفتها مؤسسة النفط بأنها آمنة، ونقلت وكالة “رويترز” مساء الخميس، عن مصدر يعمل في قطاع النفط قوله إن إنتاج ليبيا ارتفع إلى 270 ألف برميل يوميا في صعود يومي وسط توقعات خبراء بزيادة وتيرة الإنتاج قريبا، فيما توقعت مؤسسة النفط في السابق أن الإنتاج سيصل إلى 260 ألفا مع نهاية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتم تصدير 3.8 ملايين برميل من النفط الخام خلال شهر أكتوبر الجاري من ميناء الزويتينة الذي كان مغلقا من يناير الماضي وفقا لما ورد عن “روتيرز”، مبينة أن الكمية سيتم تصديرها عبر 5 شحنات تختلف من خلالها الكميات المصدرة.

ويشهد قطاع النفط في ليبيا تقدما ملموسا على صعيد إعادة الإنتاج بشكل تدريجي في بعض الموانئ والحقول فيما لا زال أكبر الحقول النفطية وهو السدرة متوقفاً عن العمل بسبب عدم الحصول من المؤسسة الوطنية للنفط على الموافقة، وبقائه تحت حالة القوة القاهرة بسبب وجود مسلحين، فيما لا زال حقل الشرارة وهو أكبر الحقول النفطية متوقفا عن العمل لنفس السبب، وكان مصدر خاص لقناة 218 قال الأربعاء إن فريق خبراء أمني كلفته ريبسول بزيارة الشرارة لتقييم وضعه الأمني مبيناً أنه بعث تقريرا لمؤسسة النفط لغرض التقييم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية